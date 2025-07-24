Birinci Ligde hedefini üst sıralar olarak belirleyen Kozanköy Spor Kulübü, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp, Karşıyaka futbolcusu Muhammed Ali Uçar ile anlaşma sağladı.

Yeni takımıyla antrenmanlara da başlayan Muhammed, sezona hazır bir şekilde giriş yapmak için çalışmalarına başladı. Teknik heyet, oyuncunun takıma çabuk uyum sağladığını ve orta sahaya derinlik katacağını belirtti.

Kozanköy, kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.