Zirvedekiler kayıpsız geçti

AKSA SÜPER LİG 9. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 9. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken Cihangir kayıpsız liderliğini sürdürdü. Cihangir’i takip eden iki Mağusa takımı Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar da bu haftayı kayıpsız geçerek takiplerine devam ettiler.Süper Lig’de 9. Hafta sonunda düşme potası içinde bulunan üç takım K.Kaymaklı, Türk Ocağı ve Yeniboğaziçi takımları ise haftayı puansız kapatarak ligin dibinde yer almaya devam ettiler.Play-out hattı içinde yer alan takımlardan A. Yeşilova birebir rakiplerinden K.Kaymaklı’yı da mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma adına önemli 3 puan elde ederken, Mesarya takımı konuk olduğu Göçmenköy’e de yenilerek kötü gidişini sürdürerek play-out hattına geriledi.Süper Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın 5 tanesini ev sahipleri, 2 tanesini ise deplasman takımları kazanırken sadece bir maç beraberlikle tamamlandı.Oynanan 8 maçta kale ağları 33 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı ve gollü haftalardan biri oldu. Golsüz maçın olmadığı bu hafta da en gollü karşılaşma ise tam 8 golün atıldığı Yeniboğaziçi – Gençlik Gücü maçı oldu.Bu hafta oynanan maçlarda Yenicami’denYao ve Uzo, Gençlik Gücü’nden Ali Akbulut ile Peter Ebi ve Göçmenköy’den de Remzi Betmezoğlu 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetlerinde önemli paya sahip oldular.Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cihangir’den Muhittin attığı penaltı golüyle gol sayısını 13 yaparken takipçilerinden Gençler Birliği’nde Sertan haftayı golsüz geçerek 9 golde kaldı. Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar ise penaltı golüyle gol sayısını 8 yaptı.Süper Ligin 9. Haftasında oynanan 8 maçta sadece 26 sarı kart gösterilerek bu sezon ki en az kart gösterilen haftası oldu.İki maçta hiç kart gösterilmezken bu maçlar Yenicami – Türk Ocağı ve MTG – Lefke karşılaşmaları oldu.Son haftaların çıkışta olan takımı Çetinkaya ile zorlu mücadelesinde uzatma anlarında bulduğu golle galip gelen Süper Lig lideri Cihangir takımı 9. haftayı da puan kayıpsız geçmeyi başararak liderliğini sürdürdü.Ligin dibine demir atan ve teknik direktör değişikliğiyle çıkış arayan Yeniboğaziçideplasmanında takımının 1 – 0 geriye düştüğü maçta Gençlik Gücü kaptanı Ali Akbulut ilk 2 golü atarak rakibinin direnişini kıran isim olurken, maç boyunca da iyi bir maç çıkararak haftanın futbolcusu oldu.Geçtiğimiz hafta Mağusa derbisinde MTG’ye mağlup olarak hem liderliğini hem de namağlupluğunu kaybeden Y.Dumlupınar takımını kısa sürede iyi toparlayan ve konuk olduğu Gençler Birliği karşısında iyi organize eden teknik direktör Evren Bahtıkara haftanın teknik adamı oldu.Süper Ligin 9. Haftasında Lefkoşa’da oynanan Yenicami ile Tür Ocağı arasındaki zorlu mücadelede pozisyonlara yakınlığı, çok fazla oyunu kesmemesi, yan hakemleriyle uyumu ve 90 dakikada hiç kart göstermemesiyle Ali Özer haftanın hakemi olmayı hak etti.Hasancan Celal(Cihangir), Cedric Kore(Y. Dumlupınar), Peter Ebi(GG), Uzo(Yenicami)Erdoğan (M. Karşıyaka), Selçuk(Cihangir), Billy Osman(A.Yeşilova), Emre(Doğan T. B), Necati(G.G), Ünal (MTG), Sercan (Cihangir), Vakkas(A. Yeşilova), Samet (Göçmenköy), Adjessa (Dumlupınar), Remzi(Göçmenköy)Doğan T.Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 1Yenicami-Türk Ocağı: 4 – 2Yeniboğaziçi-ChinaB.G.Gücü: 2 – 6Cihangir-Çetinkaya: 2 – 1MağusaT.Gücü-Lefke: 4 – 1A.Yeşilova-K.Kaymaklı: 2 – 0Göçmenköy-Mesarya: 3 – 1PeraL.G.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 3Çetinkaya – GöçmenköyK.Kaymaklı – YenicamiLefke – Pera L. Gençler BirliğiMesarya – A. YeşilovaTürk Ocağı – Mağusa T. GücüChina B. Gençlik Gücü – CihangirM. Karşıyaka – YeniboğaziçiY. Dumlupınar – Doğan T. Birliği