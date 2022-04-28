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Yeşilyurt sağ kanadı sağlama aldı

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Yeşilyurt sağ kanadı sağlama aldı
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021 – 2022 sezonunun grupları belli oldu. 7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak.
Takımlar da 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederlerken, transferlerle de kadrolarını güçlendiriyorlar. 1. GruptaZümrütköy SK, Gayretköy GSK, Gaziveren SK,Akçay SKve Yedidalga SK ile mücadele edecek olan Poy Rent a Car Yeşilyurt SDtransferler gerçekleştirmeye devam ediyorlar.
Yeşilyurt, daha önce LefkeA2 Takım kaptanlığı yapan, Yalova, Denizli ve Binatlı takımlarında oynamış olan sağ bek ve stoper oyuncusu Ahmet Uluhan’ı kadrosuna kattı. Son olarak Denizli’de oynayan Ahmet Uluhan,Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giyecek.
 
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