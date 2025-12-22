Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da düşüş devam ediyor. Karadeniz ekibi, çıktığı son 8 maçta galibiyetle tanışamadı.

Thomas Reis'in öğrencileri ligde sırasıyla Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor ile 1 - 1 berabere kaldı.

Galatasaray'a 3-2, Rams Başakşehir Futbol Kulübüne ise evinde 2-0 mağlup oldu.

Son olarak deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Samsunspor, sahadan yine 2-0 mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibinin Konferans Ligi'ndeki performansında da düşüş yaşandı.

İzlanda temsilcisi Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK'e de 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki son maçına Alman takımı Mainz karşısında çıkan kırmızı beyazlılar, o maçtan da 2 - 0'lık yenilgiyle ayrıldı.