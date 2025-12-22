AKSA Süper Lig’de zor günler geçiren ve 14 haftada topladığı 14 puanla play-out hattında 11. sırada bulunan Yenicami’de Teknik Direktör Sedat Devecioğlu 3-0 kaybedilen Çetinkaya maçı sonrasında istifa etmişti. Dün toplanan Yenicami yönetimi de istifa kararı aldı ve bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yenicami kulübünden yapılan açıklama şöyle;

KAMUOYUNA DUYURU

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün futbol yapılanmasının beklentilerin uzağında kaldığının bilinç ve sorumluluğundayız.

Köklü ve şerefli camiamızın mevcut durumdan bir yenilenme ile çıkabileceğini, yeni bir heyecan ve ruhla seçilecek yeni başkan ve yönetimle Yenicami’nin menfaatleri doğrultusunda daha başarılı bir organizasyon kurulabileceğine olan inanç ve sorumluluğumuzla, bugünkü durumun tüm sorumluluğunu üstlenerek, görevlerimizden istifa ettiğimizi kamuoyuna açıkça beyan ederiz.

“Başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyoruz”

Görev süremiz boyunca iyi niyetle, büyük bir emek ve fedakârlıkla çalışmamıza rağmen, ortaya çıkan sonuçlar Yenicami Ağdelen Kulübü’nün hedefleriyle örtüşmemiştir. Yaşanan sportif başarısızlıklar ve yönetimsel organizasyonlarımızın istenen ve arzu edilen noktaya ulaşamamış olması, bu sorumluluğun yenilenerek arzu edilen seviyeye gelebileceğine bizlere inandırmıştır. Bu noktada, mazeret üretmek ya da koşulları gerekçe göstermek yerine; başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmenin ve gereğini yapmanın kulübümüze karşı en doğru ve en onurlu duruş olduğuna inanıyoruz. Kulübümüzün önünü açmak, yeni bir iradenin ve taze bir yönetim anlayışının önünü kesmemek adına bu karar alınmıştır.

7 OCAK TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Kulübümüzün geleceğini şekillendirmek üzere Olağanüstü Genel Kurul, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Genel Kurul’un, Yenicami Ağdelen Kulübü için yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz.

Başta camiamız, taraftarlarımız, futbolcularımız, teknik ekiplerimiz ve kulüp emekçileri olmak üzere; görev süremiz boyunca bize destek veren herkese teşekkür eder, görevi devralacak yeni yönetime başarılar dileriz.

Yenicami Ağdelen Kulübü, her koşulda ayakta kalacak; siyah-beyaz renklere gönül veren herkesle yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.