Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu futbolcu öğrencilerinin aileleri, 19 Aralık 2025 Cuma günü oynanan Oğuz Veli Ortaokulu – Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu okul ligi müsabakasına ilişkin alınan karara yönelik kamuoyuna açıklamada bulundu.

Açıklamada, karşılaşmanın Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun 5-0’lık üstünlüğüyle devam ettiği sırada, maçın son 5 dakikasında yapılan 6’ncı oyuncu değişikliği gerekçe gösterilerek Oğuz Veli Ortaokulu tarafından Milli Eğitim’e şikâyette bulunulduğu; yapılan değerlendirme sonucunda müsabakanın Oğuz Veli Ortaokulu lehine tescil edilerek 3 puanın verildiği hatırlatıldı.

Aileler, alınan bu kararın sadece sportif adaleti değil, aynı zamanda 13 yaşındaki çocukların emeğini, psikolojisini ve spor ahlakını da zedelediğini vurguladı. Açıklamada, söz konusu oyuncu değişikliğinin sportif bir avantaj sağlamadığı, maçın sonucunu etkilemediği ve yalnızca yedek kulübesindeki bir çocuğun forma giymesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Aileler şu soruyu kamuoyunun vicdanına sundu:

Eğer bir kural ihlali olduğu düşünülüyorsa, neden bu durum maç esnasında dile getirilmemiş, karşılaşma tamamlandıktan sonra şikâyet yoluna gidilmiştir? Eğitimciliğin ve sportmenliğin gereği, çocukların gözleri önünde açık ve dürüst bir tutum sergilemek değil midir?

Açıklamada ayrıca, maç sonrası sosyal medyada yapılan incitici ve çirkin yorumların çocukları saha dışına taşan tartışmalara sürüklediği, bu durumun kabul edilemez olduğu belirtilerek, çocukları kavgaya iten ve nefreti körükleyen tutumlar açıkça kınandı.

Kararın lig dengeleri açısından başka okullara avantaj sağladığı yönünde kamuoyunda ciddi bir algı oluştuğu ifade edilirken, “Sahada kazanılmış bir galibiyetin tüzüğe kurban edilmesi okul sporlarının ruhuyla bağdaşmamaktadır” denildi.

Aileler, öğretmen Cem Bey’in bu süreçte hiçbir art niyeti olmadığını, yapılan değişikliğin tamamen bir çocuğu mutlu etmek amacıyla ve farkında olmadan gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada, Cem öğretmenin önce öğretmen, sonra antrenör olduğu özellikle belirtildi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu futbolcu öğrenci aileleri, taleplerini şu maddelerle kamuoyuna duyurdu:

• Alınan kararın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerinin yeniden değerlendirilmesi,

• Konunun yalnızca tüzük maddeleriyle geçiştirilmemesi,

• 13 yaşındaki çocukların omuzlarına yönetmelik yükü bindirilmemesi,

• Sporun adalet ve vicdan duygusunun yeniden tesis edilmesi adına müsabakanın tekrar edilmesi.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“Okul sporlarının amacı hırs, intikam ve puan hesapları değil; çocuklara spor sevgisini, fair-play anlayışını ve insani değerleri kazandırmaktır. Çocuklarımızın mutluluğu ve psikolojisi, her türlü tüzük maddesinden daha değerlidir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Futbolcu Öğrencilerinin Aileleri