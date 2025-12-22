Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, ligin 14’üncü haftasında sebep oldukları saha olayları nedeniyle China Bazaar Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü’nü Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Kurul ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası rakip takım yedek kulübesine doğru hareket ederek saha olaylarının başlamasına sebep olan Mağusa Türk Gücü oyuncusu Zihni Temelci’yi de kurula sevk etti. Alınan karar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 22.12.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) 23264 maç numarasıyla 20.12.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında her iki takımın sebep olduğu saha olayları sebebiyle China Bazaar Gençlik Gücü TSK ve Mağusa Türk Gücü takımlarının KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

2) 23264 maç numarasıyla 20.12.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında maçın bitiş düdüğü sonrasında koşarak rakip takımın yedek kulübesine doğru hareket ederek olayların başlamasına sebebiyet veren 109167 lisans numaralı Mağusa Türk Gücü futbolcusu Zihni Temelci’nin Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.