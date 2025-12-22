Gençlerbirliği ile Trabzonspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı. 7 gole sahne olan mücadeleyi Ankara ekibi 4-3 kazandı.

Ev sahibi takım 5. dakikada Goutas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Darly Franco 31. dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarının son anlarında Felip Augusto ile Trabzonspor golü buldu: 2-1. İkinci yarının başlarında ise Augusto kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-2.

Gençlerbirliği 52. dakikada Oğulcan Ülgün'le yeniden öne geçti: 3-2 Bu golden 6 dakika sonra Koita farkı ikiye çıkardı: 4-2.

67. dakikada ise Ernest Muçi penaltıdan attığı golle maçın sonucunu belirledi: 4-3.

Sahadan 3 puanla ayrılan 11. sıradaki Gençlerbirliği puanını 18'e yükselterek ilk yarının son haftasında önemli bir galibiyet aldı.

Zirve yarışında olan Trabzonspor ise rakiplerinin kazandığı son haftada yenilerek ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada kapattı.