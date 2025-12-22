AKSA SÜPER LİG 14. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin ilk devresinin sonuna doğru ilerlenirken 14. haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken zirve yarışındaki ilk 3 takım haftayı kayıpsız geçmeyi başardılar.

Haftaya lider giren Cihangir konuk olduğu Esentepe’yi farklı yenerek liderliğini sürdürdü. Liderin takipçisi China B. Gençlik Gücü ise ağırladığı MTG’yi tek golle mağlup ederek 1 puan geriden Cihangir’i takibini sürdürdü. Zirve takipçisi Doğan T. Birliği ise zorlandığı maçta Yeşilova’yı mağlup ederek puan farkının daha da açılmasına izin vermedi.

Sezona iyi başlamayan ancak toparlanarak son haftalarda çıkışa geçen başkent takımlarından K.Kaymaklı takımı konuk olduğu Dumlupınar’ı tek golle mağlup ederek üst üste 3. Galibiyetini aldı ve hem rakibinin üzerine hem de 4. sıraya yükselmiş oldu. Bir başka başkent ekibi Çetinkaya ise Başkent Derbisi’nde Yenicami’yi farklı mağlup ederek üst sıralara göz kırptı. Yenicami ise kabus dolu günler geçirmeye devam ediyor.

İstikrarsız bir grafik çizen iki takım Lefke ile Gönyeli arasındaki mücadelenin galibi Lefke oldu ve alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir 3 puan kazandı. Gönyeli ise yeni teknik direktörü Hasan Burgaç ile çıktığı ilk maçı kaybederek kötü günler yaşamaya devam etti.

Ligin dibini ilgilendiren karşılaşmalardan Mormenekşe – Karşıyaka mücadelesinde tek golle kazanan ev sahibi Mormenekşe oldu ve rakibiyle puan farkını 1 puana indirerek yeniden umut tazeledi.

Bir diğer maçta ise son iki sırayı paylaşan Mesarya ile Yeniboğaziçi arasında oynanırken, konuk Yeniboğaziçi 3 puanla evine dönerek adeta hayata tutundu. Mesarya ise ligde kalma adına önemli bir 3 puanı daha kaçırarak rakiplerinden iyice geride kaldı.

Süper Ligin 14. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri 4’ünü ise deplasman takımları kazandı. 14. haftada fileler 20 kez havalanarak, maç başına 2.5 gol ortalaması ile sezonun en az gollü haftalarından biri oldu.

Atılan 20 golün 8’i yerli futbolculardan gelirken, 12 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında ilk sıradaki 15 gollü Karşıyaka’dan Papa Demba ile 13 gollü Cihangir’den Ndong Meye haftayı boş geçerlerken, Çetinkaya’dan Usumane Djabi attığı golle gol sayısını 11 yaptı.

Hakemler 3 kez penaltı düdüğü çalarken, 33 sarı kart, 4 ‘te kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi

Yeniboğaziçi takımı ligde kalma adına çok önemli olan Mesarya deplasmanında 2 – 1 galip gelerek adeta 6 puanlık bir galibiyet alırken, takım olarak iyi mücadele etmenin meyvelerini toplamış oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan (Mormenekşe)

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Mormenekşe takımının teknik direktörü Ahmet Ogan alt sıralardan uzaklaşmak isteyen birebir rakibi Karşıyaka takımına karşı takımını oldukça iyi motive ederek doğru bir oyun oynattı ve rakibine gol şansı vermeyerek sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Haftanın Futbolcusu: Ünal Kaya (CB Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü takımının en yaşlılarından olan ancak oynadığı futbolla yaşını göstermeyen Ünal Kaya, Mağusa Türk Gücü karşısında defans önünde adeta bir emniyet sübabı gibi oynayarak rakibe gol şansı vermeyerek galibiyette önemli bir paya sahip oldu.

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Mesarya-Yeniboğaziçi)

Haftanın en zorlu karşılaşmalarından biri olan Mesarya – Yeniboğaziçi maçının orta hakemi olan Evren Karademir, maç boyunca hem pozisyonlara yakın oldu, hem de oyunun akışına fazla düdük çalmadan müdahale etmedi. Verdiği kırmızı kartta doğruydu.

Haftanın Kare Ası

Rasheed İbrahim (Küçük Kaymaklı), Babacar Diop (Cihangir), Muhittin Tümbül (Doğan Türk Birliği), Mouhammad Njoya (Yeniboğaziçi)

Haftanın Onbiri:

Türkkan(Cihangir), Enes (Yeniboğaziçi), Fetin(Mormenekşe), Bahadır (K.Kaymaklı), Uğur(Cihangir), Muammer (Çetinkaya), Ebuka(Cihangir), Erhun(Doğan T. B), Kehinde Akıntologou(Mormenekşe), Djabi(Çetinkaya), Debouto (K.Kaymaklı)

AKSA Süper Lig 14. Hafta sonuçları

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 3 – 2

Mesarya – Yeniboğaziçi: 1 – 2

Dumlupınar – Küçük Kaymaklı: 0 – 1

C.B.Gençlik Gücü – MTG: 1 – 0

Yenicami – Çetinkaya: 0 – 3

Esentepe – Cihangir: 0 – 3

Mormenekşe – Karşıyaka: 1 – 0

Lefke – Gönyeli: 2 – 1

AKSA Süper Lig 15. Hafta programı

MTG - Doğan T. Birliği

Yeniboğaziçi – Lefke

Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü

K.Kaymaklı – Yenicami

Karşıyaka – Cihangir

Gönyeli – Dumlupınar

A.Yeşilova – Mormenekşe

Mesarya – Esentepe

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

