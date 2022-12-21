Yalova Kulübü’ne ve futbolcularına ağır cezalar

KTFF Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yalova-Binatlı maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Disipline sevk edilen Yalova Spor Kulübü ve futbolcularıyla ilgili kararını açıkladı. Kulüp 3 maç saha kapatma cezası alırken, futbolculara da ağır cezalar verildi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun açıklamış olduğu gerekçeli kararlar şöyle:

1) KTFF Soruşturma Merci 20.12.2022 tarih ve DS-10/2022-2023 numaralı sevk kararı doğrultusunda 18.12.2022 tarihinde Yalova SK ile Binatlı YSK arasında Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan AKSA 1.Lig müsabakasında saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk edilen Yalova SK ve rakip takım kalecisine yönelik saldırı ve darp eylemi nedeniyle, 108529 lisans numaralı Yalova SK futbolcusu Azat Berhan Tip ve rakip takım kalecisine yönelik saldırı eylemi nedeniyle, 101580 lisans numaralı futbolcu Hakan Demir hakkında düzenlenen hakem ve gözlemci raporları Kurulumuz tarafından incelenmiştir.

Keza 20.12.2022 tarihli ve uğramış olduğunu darp fiili hakkında konuyla alakalı Binatlı YSK futbolcusu Hüseyin Tomak tarafından kaleme alınan şikâyet yazısı

ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilen ve burun kemik kırığı teşhisi içeren rapor da kurulumuz tarafından incelenmiştir.

Yalova SK’nin Kurulumuz huzurunda savunmaya gelmediğini de dikkate aldıktan sonra yaşanan saha olayları ve saha olayları neticesinde tribünde olan Binatlı YSK futbolcusu Hüseyin Tomak’ın burun kemiğinin kırılmış olduğundan Yalova SK’nin DT 52’yi ihlal ettiği tespit edilmiştir. Yaşanan olayın ciddiyet ve vahameti dikkate alındığı vakit, Yalova SK’nin Kurulumuz huzurunda daha önce saha olaylarından kaynaklı ceza aldığı gerçeğinden hareketle DT 52/3 uyarınca Yalova SK’nin 3 (Üç) maç saha kapatma cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilir.

Devamla yine Kurulumuza sevk edilmiş olan Yalova SK futbolcuları 108529 lisans numaralı Azat Berhan Tip ile 101580 lisans numaralı futbolcu Hakan Demir’in rakip takım kalecisine yönelik saldırı eylemlerine yönelik yapılan incelemede, keza her iki oyuncunun da savunmaya gelmediğini de dikkate aldıktan sonra sadece saldırı eylemi gerçekleştiren 101580 lisans numaralı Hakan Demir’e DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine, saldırı ve darp eylemlerini gerçekleştiren 108529 lisans numaralı futbolcu Azat Berhan Tip’e DT 44/1/a uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2)18.12.2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda AKSA A2 Süper Lig’de Çetinkaya TSK ile Cihangir GSK arasında oynanan müsabakanın 76. dakikasında 112637 lisans numaralı Cihangir GSK futbolcusu Bekir Topuz, maçın hakemine yönelik olarak sarf etmiş olduğu küfür, hakaret ve tehdit akabinde ise kırmızı kartla ihraç edilmesinin ardından aynı hakem Hüseyin Saçar’a yönelik olarak küfürlerine devam etmiş ve darp etmiştir. Hakemin Disiplin raporu ve gözlemcinin raporu incelenmiş olup önümüze herhangi bir kişi savunma yapmaya gelmemiştir. Önümüzdeki raporlar değerlendirildikten sonra 112637 lisans numaralı Cihangir GSK oyuncusu Bekir Topuz’a, KTFF DT md. 41/1 A’nın ihlalinden dolayı KTFF DT md 41/1 A uyarınca 2 (İki) maç ve KTFF DT md 44/2’nin ihlalinden dolayı 44/2 uyarınca 5 (Beş) maç toplam 7 (Yedi) maç müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.