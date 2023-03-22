Yalova, Düzkaya’dan istediğini aldı

Play-off oynama hedefindeki iki takım olan Düzkaya ile Yalova arasındaki zorlu mücadelenin galibi 2-1’lik skorla konuk Yalova oldu

Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Hasan Baldan

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Afün, Berkant, Uğurcan, Ayberk, Barış, Hüseyin, Ahmet Çağer, Mehmet Kuşçu, Hasan Yanaroğlu

Yalova: Kıvanç, Çağan, Raif, Zafer, Muammer, İltaç, Sergülen, İbrahim Hatay, Hasip, Civan, Zekai

Goller: 21.Dk Hüseyin Türk (Düzkaya)- 43.Dk (P) ve 73. Dk. Muammer (Yalova)



Aksa 1. Ligin 22. haftasının önemli maçlarından biri olan play-off oynama hedefindeki Düzkaya ile Yalova takımlarının mücadelesinde sahadan galip ayrılan taraf konuk Yalova oldu.

Maça iyi başlayan ekip ev sahibi Düzkaya oldu.

Dk. 21 Düzkaya atağında Yalova ceza sahası iöinde topla buluşan Hüseyin Türk topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından toparlanan Yalova takımı Düzkaya kalesine yüklendi. 43. dakikada Düzkaya ceza alanı içinde topla buluşan zekai defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Muammer Tip topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı ve bu ilk devrenin skoru da oldu.

İkinci yarı iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken Yalova takımında 73. Dakikada Düzkaya ceza sahası içinde topla buluşan Muammer kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabaları skoru değiştirmeyince maç Düzkaya 1 – Yalova 2 şeklinde tamamlandı.



