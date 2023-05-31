Birinci Ligin batı temsilcisi Binatlı’da Özel Tahsin’in başkan adaylığından çekilmesinden sonra Veleddin Taşkent yeniden aday olmaya karar verdi. Perşembe akşamı yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacak olan Taşkent’in yönetiminde genç ve güçlü isimlerin olduğu öğrenildi.
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