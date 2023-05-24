Veleddin Taşkent de Binatlı başkanlığına talip

Niyazi Ergülen

Aksa 1. Ligin Güzelyurt ekibi Binatlı Kulübü’nde Orsel Neşe’nin başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Salih Gülmez’in başkanlığa aday olması sonrasında başkanlığa bir aday daha çıktı.

Binatlı’da daha önce yönetimde görev yapan Veleddin Taşkent de adaylığını açıkladı.

Veleddin Taşkent sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Öncelikle şunu söylemek isterim ki Binatlı camiası yıkılmaz bir kale’dir.

Yönetimde bulunmak ve hizmet etmek bir şereftir. Yıllarca görev yaptığım yönetim kurulunda Orsel Neşe Başkanımız ve diğer tüm yönetimde görev alan abilerim kardeşlerim ile birlikte canla başka kulübümüz için çalıştık. Herkese burdan çok teşekkür ederim.

Gelinen bu süreçte beni başkan adaylığına uygun görüp maddi ve manevi desteklerini esirgemeden yanımda olup Binatlımızın başarısı için çalışmaya devam edecek olan büyüklerime ve arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ederim.

Amacım Camiamıza hizmet ve başarısı için elimizden gelenin en iyisini yaparak zaferler kazanmaktır. Bu amaçla çıkacağımız bu yolda bana her türlü desteğini maddi ve manevi esirgemeyen Orsel Neşe başkanıma, Özel Tahsin başkanıma, ve sayamadığım birçok arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sonuçta bir yola çıkıyoruz ve aynı şekilde kulübümüzün bekası için aynı düşüncelerde olan tüm Başkan veya Başkan adaylarına buradan başarılar diler el birliği ile kulübümüzü daha ileriye taşımak için çalışacağımızı belirtirim.”

