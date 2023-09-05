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Umut Nayir, A Milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Umut Nayir, A Milli takım kadrosundan çıkarıldı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı ağırlayacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Umut'un yerine Galatasaraylı Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.
Halil Dervişoğlu'nun bu akşam ay-yıldızlı ekibin Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.
 
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