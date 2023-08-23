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U-14 Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

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U-14 Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde çeyrek final maçları sonunda 1461 İskele Trabzonspor, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Baf Ülkü Yurdu takımları adlarını yarı finale yazdırdı.
27 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak olan yarı final maçlarında 1461 İskele Trabzonspor ile Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ile de Baf Ülkü Yurdu takımları karşılaşacak. Bu karşılaşmaları kazanan ekipler 1 Eylül 2023 Cuma günü oynanacak final maçında mücadele etme hakkı kazanacak.
 
 
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