banner913
banner932
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
10 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
14 0
 
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
9 0
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
20 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
banner915

Tuzla Spor transferlere hız verdi

banner476

banner825
Tuzla Spor transferlere hız verdi
banner931
İbrahim Daloğlu
İktisatbank BTM 2. Lig'de mücadele edecek olan Tuzla Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Umay Group sponsorluğunda Tuzla Spor, transferlere hız verirken, Kulüp Başkanı Hüseyin Umay başlayacak olan sezon öncesi hazırlıklara transferle başladıklarını kaydetti. Bu doğrultuda önce kendi sporcularıyla sonra ise transfer ettikleri oyuncularla şampiyon olacak bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Umay, "Şampiyon Olmak İstiyoruz. Hedefimiz Tuzla halkına mücadeleci bir takım oluşturarak şampiyonluk yaşatmaktır. Bu amaçla transferlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Şu ana kadar uzun yıllardır Mormenekşe'de forma giyen Sabri Çiftçioğlu, Geçitkale ve Pile'de şampiyonluklar yaşayan Hüseyin Ozbilen, Pile'nin genç yıldızı Nazım Deveci ve Mormenekşe'de bu sezon yıldızı parlayan Ahmet Can transfer edildi. Transfer olan futbolcular imzalarını sponsor Umay Group ofisinde attılar.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.