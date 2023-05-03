Tuzla Spor transferlere hız verdi

İbrahim Daloğlu

İktisatbank BTM 2. Lig'de mücadele edecek olan Tuzla Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Umay Group sponsorluğunda Tuzla Spor, transferlere hız verirken, Kulüp Başkanı Hüseyin Umay başlayacak olan sezon öncesi hazırlıklara transferle başladıklarını kaydetti. Bu doğrultuda önce kendi sporcularıyla sonra ise transfer ettikleri oyuncularla şampiyon olacak bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Umay, "Şampiyon Olmak İstiyoruz. Hedefimiz Tuzla halkına mücadeleci bir takım oluşturarak şampiyonluk yaşatmaktır. Bu amaçla transferlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şu ana kadar uzun yıllardır Mormenekşe'de forma giyen Sabri Çiftçioğlu, Geçitkale ve Pile'de şampiyonluklar yaşayan Hüseyin Ozbilen, Pile'nin genç yıldızı Nazım Deveci ve Mormenekşe'de bu sezon yıldızı parlayan Ahmet Can transfer edildi. Transfer olan futbolcular imzalarını sponsor Umay Group ofisinde attılar.



