Türkmenköy, Edip’e plaket verdi

Necati KÜLAHLILAR

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü (TASK) yetkilileri Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Salih Saygılı ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde, kulübe katkılarından dolayı Belediye Başkanı İlker Edip’e plaket takdim ettiler.

Beyarmudu Belediyesi olarak, spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ifade eden İlker Edip, Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerken, Salih Saygılı yönetimindeki kulübe, başarılar diledi.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü Başkanı Salih Saygılı’ya, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e ziyaretinde, kulüp yöneticileri, Hakan Kağansoy, Halil Kasap eşlik etti.

