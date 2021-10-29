Trabzonspor'un borcu dudak uçuklatıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır dedik ve oradayız" dedi. Öte yandan bordo-mavili kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı

Trabzonspor'un 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu pandemi nedeniyle uzun süre ertelendikten sonra yapıldı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlar Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve İbrahim Hacıosmanoğlu ile çok sayıda siyasi katıldı. Genel kurulun açılışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir konuşma yaparak, son dönemde tüzükte yaptıkları değişikliklerin birçok kulüp tarafından örnek alındığını söyledi.

AHMET AĞAOĞLU: OCAK AYINDA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILABİLİR

Daha sonra kürsüye çıkan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün verdiği şampiyonluk mücadelesine vurgu yaparak, "Transferlerimizin tamamına yakını teknik ekibimizin talebi doğrultusunda yapıldı. Gitmekte ısrarca olan Ekuban da Genoa kulübüyle anlaştı. Bu seneki takım bütçemizin net maliyeti 23 milyon Euro, önceki yıllara oranla 5-6 milyon Euro'luk bir artış söz konusu. Vereceğiniz mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesiyse kurulacak kadronun 25-30 milyon Euro'luk bir kadro kurma zorunluluğu var. Kulübümüzün imkanları dahilinde 23 milyon Euro net maaş gibi bir bütçe ile sınırlandırdık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir mi evet yapılabilir. Hocamızın ve izleme komitesinin sunacağı liste doğrultusunda" diye konuştu.

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 346 MİLYON TL

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun ekonomik durumuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama da yapıldı. Mahmut Ören'in okuduğu denetleme kurulu raporuna göre, kulübün borcunun 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kısa vadeli borcunun 403 milyon 882 bin TL, uzun vadeli borcunun ise 1 milyar 283 milyon TL olduğu, kısa vadeli gelirlerin düşmesinin ardından kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.

