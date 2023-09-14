Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi SebastianSzymanski, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla 9 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Szymanski, 4 kez de asist yaptı.

Üretkenliği ile ön plana çıkan Polonyalı futbolcu, ön alan baskısında da takımına destek oluyor.

Szymanski, EURO 2024 elemelerinde takımının en önemli kozlarından biri oldu ve 5 maçta forma giydi.

Genç futbolcu, Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.



