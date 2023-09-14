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Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor

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Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor
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Fenerbahçe’nin yeni transferi SebastianSzymanski, sergilediği performansla dikkat çekiyor.
24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla 9 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Szymanski, 4 kez de asist yaptı.
Üretkenliği ile ön plana çıkan Polonyalı futbolcu, ön alan baskısında da takımına destek oluyor.
Szymanski, EURO 2024 elemelerinde takımının en önemli kozlarından biri oldu ve 5 maçta forma giydi.
Genç futbolcu, Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
 
 
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