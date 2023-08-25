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Süper Lig ve 1. Lig 2023-2024 sezonu sponsoru yine AKSA

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, son iki sezondur Süper Lig, 1.Lig ve A2 Ligleri’ne İsim Hakkı Sponsoru olan AKSA 2023-2024 sezonunda da sponsorluğu devam ettirdiğini açıkladı

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Süper Lig ve 1. Lig 2023-2024 sezonu sponsoru yine AKSA
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve 1.Lig İsim Hakkı Sponsorluğu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri İsim Hakkı Sponsorluğu, Naklen Yayın sponsorluğu ve diğer sponsorluklarla ilgili sürecin tamamlandığını açıklayarak bilgilendirme yayınladı.
KTFF Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle;
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 2023-2024 futbol sezonunun sponsorlukları belirlenmiştir. Buna göre geçtiğimiz yıldan sponsorluk anlaşmaları devam eden Kıbrıs Kupası “Northernland” adıyla oynanmaya devam ederken, KKTC Milli Takımlar Malzeme ve Resmi Maç Topu Sponsorluğu anlaşması ile Kadınlar Ligi İsim Hakkı Sponsorluğu anlaşması devam eden “Puma” bu sponsorluklarını sürdürecektir. Anlaşmaları devam eden İletişim Sponsoru “Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL)” ile Bilişim Sponsoru “Kıbrısonline” yeni sezonda da sponsorluklarını devam ettirecektir.
Son iki sezondur Süper Lig, 1.Lig ve A2 Ligleri’ne İsim Hakkı Sponsoru olan AKSA 2023-2024 sezonunda da sponsorluğu devam ettirirken, yeni sezonda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig ve BTM 2.Lig “Digiturk Kıbrıs” adıyla oynanacak. U16 Ligi’nde “Asbuzu Group” ile yeni sezonda da devam edilirken, U14 Ligi’nin yeni İsim Hakkı Sponsoru “Red 7 Oil” olmuştur. Süper Lig Naklen Yayın Sponsorluğu “ÖZFÖZ Trading Ltd.”nin olurken, 1.Lig Naklen Yayın Sponsoru “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu” olmuştur.
Tüm spor kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
 
 
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