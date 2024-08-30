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Sofyan Ambrabat Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Faslı futbolcu İstanbul'a geldi

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Sofyan Ambrabat Fenerbahçe’de
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Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüp, kulübü Fiorentina ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Amrabat'ı sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a getirdi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sportif direktör Mario Branco karşıladı.
Geçen sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat, İngiliz ekibi ile 30 maça çıktı.
 
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