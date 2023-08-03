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Serhat ‘Maunacı’ oldu

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Serhat ‘Maunacı’ oldu
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İbrahim DALOĞLU
Girne temsilcisi Türk Ocağı yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nin geçtiğimiz yıl Süper Lig’e yükselişine kaydettiği 8 golle katkı koyan Serhat Özuğurlu, Türk Ocağı’na kiralık olarak transfer oldu.
Söz konusu transferi ise Yeniboğaziçi şu sözlerle duyurdu:
“Oyuncumuz Serhat Özuğurlu hem kulüp hem de sporcu menfaatleri göz önünde bulundurularak 1 yıllığına Türk Ocağı takımına kiralanmıştır. Kendisine ve yeni kulübüne başarılar dileriz.”
 
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