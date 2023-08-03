Serhat ‘Maunacı’ oldu

İbrahim DALOĞLU

Girne temsilcisi Türk Ocağı yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nin geçtiğimiz yıl Süper Lig’e yükselişine kaydettiği 8 golle katkı koyan Serhat Özuğurlu, Türk Ocağı’na kiralık olarak transfer oldu.

Söz konusu transferi ise Yeniboğaziçi şu sözlerle duyurdu:

“Oyuncumuz Serhat Özuğurlu hem kulüp hem de sporcu menfaatleri göz önünde bulundurularak 1 yıllığına Türk Ocağı takımına kiralanmıştır. Kendisine ve yeni kulübüne başarılar dileriz.”

