Serdarlı’nın tercihi Mert

İktisat Bankası BTM Birinci Ligde yeni sezona hazırlanan Serdarlı’da antrenör Halil Erdoğuş, Türkiyeli kontenjanını Mert Acar’dan yana kullandı.

Ötüken’de de 1999 doğumlu sol kanat oyuncusunun antrenörlüğünü yapan Halil Erdoğuş her iki ayağını da kullanan teknik, güçlü ve hızlı bir futbolcu olarak biliniyor.

Ötüken’nin BTM İkinci Ligde final oynamasına büyük katkı koyan Mert Acar, Türkiye'de 1. Amatör ligi takımlarından Adana Ceyhangücü'nde hem alt yapıda hem A takımda oynadı.

