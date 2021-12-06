banner583
banner753
59 0
14 0
 
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
4 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
44 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
banner661
banner726

Serdarlı’nın tercihi Mert

banner476

banner714
Serdarlı’nın tercihi Mert
banner721
İktisat Bankası BTM Birinci Ligde yeni sezona hazırlanan Serdarlı’da antrenör Halil Erdoğuş, Türkiyeli kontenjanını Mert Acar’dan yana kullandı.
Ötüken’de de 1999 doğumlu sol kanat oyuncusunun antrenörlüğünü yapan Halil Erdoğuş her iki ayağını da kullanan teknik, güçlü ve hızlı bir futbolcu olarak biliniyor.
Ötüken’nin BTM İkinci Ligde final oynamasına büyük katkı koyan Mert Acar, Türkiye'de 1. Amatör ligi takımlarından Adana Ceyhangücü'nde hem alt yapıda hem A takımda oynadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.