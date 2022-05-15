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Şampiyon Trabzon, 3 puanı 2 golle aldı

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, küme düşen Altay'ı 2-1 mağlup etti

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Şampiyon Trabzon, 3 puanı 2 golle aldı

Trabzonspor'un başvurusu nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-1 bordo mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor'un gollerini 19. dakikada İbrahim Öztürk (K.K) ve 84. dakikada Anthony Nwakaeme (Pen.) kaydetti. Altay'ın tek golü ise 70. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay 4 puanda kaldı. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise puanını 80 yaptı.
 

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Etiketler; #Trabzonspor
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