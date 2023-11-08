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Şampiyon sahaya indi

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Şampiyon sahaya indi
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Necati KÜLAHLILAR
2022-2023 Puma Kadınlar Ligi Şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü Kadın Takımı geçtiğimiz gün yaptığı ilk antrenmanla 2023-24 sezonunu açmış oldu.
Antrenör Mine Dayı yönetiminde Gençlik Gücü antrenman sahasında ilk antrenmanını yapan GG Kadın takımı tam kadro olarak çalıştı. GG yöneticisi Umut Öksüz’ün de hazır olduğu ilk antrenmanda keyifli anlar yaşandı.
 
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