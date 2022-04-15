Rossi 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, kiralık olan Diego Rossi'nin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisinin alındığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, Uruguaylı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda MajorLeague Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Uruguaylı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki oyuncu, sezon başında bonservis opsiyonu ile birlikte Los Angeles FC'ten kiralanmıştı.

Rossi bu sezon sarı-lacivertli forma ile 25'i ligde olmak üzere toplam 33 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı oyuncu 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

