Piro'dan Mesarya'ya duygusal veda

Aksa Süper Lig’in yeni ekibi Miracle Değirmenlik’le anlaşan tecrübeli eldiven Hasan Piro, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mesarya Spor Kulübü’ne ve camiaya veda etti.

Hasan Piro’nun paylaşımı şöyle:

"Kapısından girerken hiç tereddüt etmediğim şampiyonluk yaşadığım ve herşeyden önemlisi iyi ki dediğim Mesarya Spor Kulübü ile bugün itibarı ile yollarımızı güzel bir şekilde karşılıklı olarak anlaşıp ayırmış bulunuyorum. Gönül isterdi ki geçmiş 2 yılda olduğu gibi yine başarılı sezon veya sezonlar geçirelim ama kısmet böyleymiş buraya kadarmış. Futbol hayatım boyunca keyif aldığım ender sezonlardan 2 tanesini de mesarya spor kulübünde geçirdim. Şampiyon olarak süper lige çıkan kadronun içinde bulunmaktan, tarihinde ilk kez süper ligde mücadele eden bu büyük camiada kaptan olarak görev yapmaktan son derece mutlu bir o kadar da gururluyum. Başta fahri başkanım GÜRKAN ONALT olmak üzere tüm yönetim kurulumuza, NAZIM AKTUNÇ hocam ve tüm teknik heyetimize, benimle birlikte kader birliği yapan tüm takım arkadaşlarıma ve daha da fazlası tüm Mesarya halkına 2 yılda bana göstermiş oldukları sevgi saygı ve hoşgörü için sonsuz teşekkürlerimi sunar yeni sezonda başarılar dilerim. Bu 2 yılda büyüğünden küçüğüne herhangi birine yanlış bir davranışım olduysa affola.. belki birgün belki yeniden buluşmak üzere hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa sonuna kadar helaldir. Hoşçakal MESARYASK"

