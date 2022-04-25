Perçinci Değirmenlik’e teşekkür etti

Birinci Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik ile cumartesi günü yolları ayrılan teknik sorumlu Emre Perçinci, sosyal medya hesabından açıklama yaparak görev süresinde destek olanlara teşekkür etti.

Perçinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Gönül isterdi ki Miracle Değirmenlik ile sahada 10 maçta 8 galibiyet aldığımız bu güzel OYUNCU topluluğu ile sezon sonunda bu sevincin büyüğünü yaşamak nasip olsun. Kısmet değilmiş. İlk günden, son güne bir dediğimizi iki dahi yapmayan başkanımıza ÖZELLİKLE Ebru Törehan hanım ile Gökhan Elbir abimize sonsuz teşekkürler. Rakip olduğumuz herkese de teşekkür eder, kırdığımız insanlardan da özür dileriz. Kimin ne yapıp yapmadığını çok iyi biliyoruz.

Ligde başarılı olup üst lige çıkan rakibimiz Çetinkaya ve Turan Altay hocamızı da tebrik ederiz.

Ayrıca teşekkürün büyüğünü şartsız koşulsuz destek olan eşim Nazal Bardak Perçinci ve tüm teknik ekibimizin ailelerine bir borç biliriz."



