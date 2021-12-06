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Ozanköy,Mustafa Özkayım’ı anacak

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Ozanköy,Mustafa Özkayım’ı anacak
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İktisat Bankası BTM Birinci Ligde yeni sezona hazırlanan kulüpler hazırlık maçları ve anı maçları oynuyorlar.
Ozanköy de yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde eski başkanmerhum Mustafa Özkayım anısına anı maçı organize etti. Mustafa Özkayım Anı Maçı Ozanköy ile Sadrazam Kayalar arasında 08 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’deMustafa Özkayım Stadında oynanacak.
 
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