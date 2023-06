Ogan “İnancın zaferi”

“İnancını yitirenlerin olduğu dönemde dahi asla vazgeçmedik, pes etmedik geri dönmeyi başardık” diyen Pera Gençler Birliği teknik direktörü Ogan, bu başarı “İnancı Zaferi” dir diyerek, elde edilen play-off şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçmenin ayrı gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade etti

Aksa 1.ligde mücadele eden İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği play-off finalini kazanarak 2022-2023 sezonu “play-off şampiyon” olarak 4 yıl aradan sonra süper lige yükseldi. Pera Larnaka Gençler Birliği teknik direktörü Ahmet Ogan elde edilen playoff şampiyonluğu “İnancın Zaferi” olarak nitelendirdi.“PES ETMEDİK, VAZGEÇMEDİK VE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”Aksa 1.ligde mücadele eden İskele’nin kırmızılı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği olarak lig süreci içerisinde yeni katılan oyuncular arasında birlik beraberliğin sağlanması adına mental, psikolojik ve takım olma yolunda yönetim ile birlikte kaptanımız Ertan Bulut, yardımcı antrenörüm Reşat Oğuz, kaleci antrenörüm Mustafa Özkaraman’la birlikte çok uğraş vererek yoğun mesai harcadıklarını belirten Ahmet Ogan, ikinci devrede küme düşen ve play -out oynayan takımlara çok ciddi puan kayıpları nedeniyle hedefe gidilen noktada zaman zaman konsantrasyon kaybına neden olduğunu belirtti. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alarak ligde sıkıntılar yaşandığına işaret eden teknik direktör Ahmet Ogan, pes etmeden vazgeçmeden sonuna kadar mücadele ederek play-off’a kalmayı başardıklarını söyledi.Play-off finallerine çok iyi motive ve konsantre olarak finali çok iyi yaptıklarına vurgu yapan Ahmet Ogan, Pera Larnaka Gençler Birliği’nin 90.yılında süper ligde oynayacak sözünü verdiklerini belirterek “sözümüzü tutuğumuz için, sezon başında koymuş olduğumuz süper lig hedefine ulaştığımız için çok mutlu ve huzurluyuz” dedi.“İnancını yitirenlerin olduğu dönemde dahi asla vazgeçmedik, pes etmedik geri dönmeyi başardık” diyen Ahmet Ogan, bu başarı “İnancı Zaferi” dir diyerek, elde edilen play-off şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçmenin ayrı gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.TEŞEKKÜR ETTİGöreve geldikten sonra “En Güvendiğimiz “GENÇLER”imiz, en büyük gücümüz “BİRLİĞİ”miz slogan ile yola devam ederek ligi mutlu sonla noktalayarak başarı hikayesi yazdıklarını ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, göreve geldikleri günden sezon sonuna kadar her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve yanımızda olan başkanımız Metin Menteş’e, yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza, hocalarım Reşat Oğuz, Mustafa Özkaraman’a saha içi saha dışı yönetim ve sporcu arasında köprü görevi üstlenen sporcu sorumlumuz Erhan Dağgül’e, Piyzoterapistlerimiz Ali Baletti, NurcihanAltun’a, diyetisyen Yasemin Öztinen’e, İskele Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri ve çalışanlarına, esnafımıza, isim sponsorumuz NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ve çalışanlarına, tüm sponsorlarımıza, son antrenmanlar sonrası sporcu toplantılarında yemek sponsoru olarak bizlere katkı koyan destek olan İskele esnafına, yardımlarını esirgemeyen Hüseyin Kızıl, Ersem Yağtuğ, Hüseyin Ağaoğlu’na, İskele sevdalılarına, şahsıma her koşulda güvenen destek veren dostlarıma, tam destek olan aileme, her zaman yanımızda destek olan 12.adamımız taraftarlarımıza, “Play-Off Şampiyonluğun” gerçek mimarları “Cesur Yüreklerimiz” futbolcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı.