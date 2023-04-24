Northernland Kıbrıs Kupası rövanş maçları programı açıklandı

Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

2 Mayıs Salı akşamı Atatürk Stadı'nda CB Gençlik Gücü ile Türk Ocağı saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

3 Mayıs Çarşamba günü ise saat 16.00'da Cihangir Stadı'nda Cihangir ile Göçmenköy finale yükselmek için karşılaşacak.

Yarı final ilk maçlarında Göçmenköy Cihangir'i 1-0, CB Gençlik Gücü deplasmanda Türk Ocağı'nı 3-2 mağlup etmişti.

