MTG’de genel kurul 30 Ağustos’ta

Süper Lig kulüplerinden Mağusa Türk Gücü (MTG) olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Süper Lig’de son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00’de kulüp lokâlinde olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Başkanlık seçimli olağan genel kurulda Koral Bozkurt’un tek aday olması bekleniyor. Mağusa Türk Gücü genel kurul gündemi şöyle.

Açılış ve Divan Kurulunun oluşturulması

Saygı Duruşu

Faaliyet raporlarının sunulması ve açıklanması

Tüzük değişikliği

Başkanlık seçimi

Dilek ve temenniler

