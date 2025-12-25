Esentepe Spor Kulübü futbolcusu Kürşat Çil, yeni sezonda kiralık olarak formasını giydiği Türk Ocağı Spor Kulübü ile yaşadığı sürece ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu.

Çil, sezon boyunca kulübün yaşadığı maddi ve manevi tüm zorluklara rağmen hiçbir sorun çıkarmadan üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiğini belirtti. Ancak geçtiğimiz hafta takım genelinde ödemeler yapılmasına rağmen, geçmiş alacakları bulunmasına karşın kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

Bu durum üzerine ödeme yapılmaması hâlinde maça çıkmayacağını yönetime bildirdiğini aktaran Çil, ödeme yapılmaması nedeniyle karşılaşmaya gitmediğini söyledi. Ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, herhangi bir gerekçe gösterilmeden süresiz kadro dışı bırakıldığını ve geçmiş ile gelecek ödemelerinin yapılmayacağının kendisine iletildiğini öne sürdü.

Kürşat Çil, ödenmeyen maaşların “eski yönetime ait olduğu” yönündeki ifadelerin alaycı bir tavırla kendisine aktarıldığını savunarak, söz konusu eski yönetimin mevcut yönetim tarafından oluşturulan bir yapı olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, “Hiç kimsenin benim emeklerimi hiçe saymaya hakkı yoktur” ifadelerini kullanan Çil, yaşanan sürece tepki gösterdi.