İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin ilk devresinin son haftasına girilirken, geride kalan 14 haftada zirve mücadelesi veren takımlardan China Bazaar Gençlik Gücü’nün gösterdiği performans dikkatlerden kaçmıyor.

2025-2026 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu hedef doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Gençlik Gücü’nde hem kalesinde en az gol gören takım hem de gol yollarında en çok gol atan 2. takım olarak önemli bir başarı gösterdi.

HEM YENİLMEZ HEM DE GOL YEMEYEN

Süper Ligde geride kalan 14 haftada yenilmeyen iki takımdan biri olan Gençlik Gücü takımı ligde oynadığı 14 karşılaşmada kalesinde sadece 11 gol görerek adeta kalesine duvar örmüş durumda.

Bu sezon kalesini Kemal Bağbal’a emanet eden Gençlik Gücü’nde defansta ise tecrübeli ayaklar, Ünal Kaya, Ahmet Sönmez, Adil Uçar ve İsmail Tırlık’la adeta rakip forvetlere geçit vermiyor.

Gençlik Gücü takımı ligin ilk 5 haftasında sadece 2 gol görürken daha sonraki 9 haftada ise 9 gol gördü. Oynadığı 14 maçın 6’sında kalesini gole kapatan Gençlik Gücü takımı 8 maçta ise 11 gol yedi.

Gol yediği maçların üç tanesinde kalesinde 2’şer gol gören Gençlik Gücü takımı 5 maçta ise birer gol gördü.

Öte yandan bu sezon golcü bir takım kimliğine bürünen Gençlik Gücü 14 haftada gol atmadığı karşılaşma olmazken 35 gol atarak maç başına 2,5 gol ortalamasına ulaştı. Ligin en golcü takımı ise 44 golle lider Cihangir oldu.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu