Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Bölgesel Lig’de mücadele eden Düzkaya U17 Takımı’nın yıldız oyuncusu, Arnavut kökenli Alexander Zayed, Arnavutluk 2010 Milli Takımı’ndan davet aldı.
Arnavutluk 2010 Milli Takımı kampına katılarak seçmelerde yer alan Alexander Zayed, kamp sürecinin ardından ülkeye geri döndü ve Düzkaya U17 Takımı’nın Özanköy’ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi.
Arnavutluk 2010 Milli Takımı teknik heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, Alexander Zayed’in milli takım kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.