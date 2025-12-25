Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da ligin son haftası oynanacak olan başkent derbisi olan Yenicami maçı öncesinde K.Kaymaklı Başkanı Münür Özler camiaya önemli bir çağrıda bulundu.

Özler, K.Kaymaklı sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla taraftarları Cumartesi günü Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu’na çağırarak K.Kaymaklı takımına destek olmaya davet etti.

Özler’in camiaya yaptığı çağrı şöyle:

Bu hafta Cumartesi günü, Hüseyin Ruso Stadyumu’nda saat 14.00’te, Küçük Kaymaklımız ile Yenicami arasında oynanacak olan yılın son derbisinde, tüm spor camiasını ve özellikle taraftarlarımızı tribünlerde aramızda görmek istiyoruz.

Bu önemli karşılaşmada, yılın son derbisine kenetlenerek çıkmak; başta yönetim kurulumuz, hocamız ve teknik ekibimiz ile tüm sporcularımıza sonuna kadar destek vermek için çok önemlidir. Hedeflerimize ulaşma yolunda, büyük Küçük Kaymaklı camiasının da bizlerle birlikte olacağına olan inancımız tamdır.

Taraftarımızın bu çağrıya en güçlü şekilde cevap vereceğinden hiçbir şüphem yoktur.

Haydi hep beraber 2025’in son derbisini stadımızda takımızı destekleyerek izleyelim…