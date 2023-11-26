MTG, gol yağdırdı

Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu Türk Ocağı’nda adeta gol olup yağarak rakibini 8 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederek Cihangir’i takibe devam etti

Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emre Çevikdal, Ahmet Genç

Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, Can Polat İnceler (Dk.72 Ümit), Ousman Sillah, Hikmet, Eyyüp (Dk.72 Cemal), Kemal, Cephas Doku(Dk.61 Mahmut), Mustafa, Tuğberk(Dk.39 Musa), İlker Tek.

Mağusa T. Gücü: Ufuk Şimşek, Zihni, Ünal, Mehmet Gürlü(Dk.55 Uğur), Mustafa,(Dk.66 E. Özsin), Erhun, Bünyamin(Dk.46 Sinan), Nevzat (Dk.66 Emre. Kuvvetlişahin), Souleymane Doukara (Dk.76 Doğukan), Şenol, Dinopeter.

Goller: Dk.43 Hikmet Çelikel (Türk Ocağı) – Dk.3 Mustafa Salk, Dk.10, 28 (P) ve 47 (P) Dinnopeter Jude, Dk.57 Şenol Şöför, Dk.82 Emre Özsin, Dk.86 Uğur Gök, Dk.87 Erhun Öztümer (MTG)



AKSA Süper Lig’in 10’uncu haftasında Türk Ocağı ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Mete Adanır Stadı’nda oynanan maçta Mağusa Türk Gücü, ligde zor günler geçiren Türk Ocağı’nı 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürdü. MTG’ye farklı galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mustafa Salk, 10, 28 ve 47. dakikalarda penaltılardan Dinnopeter Jude, 57. dakikada Şenol Şöför, 82. dakikada Emre Özsin, 86. dakikada Uğur Gök ve 87. dakikada Erhun Öztümer kaydetti. Türk Ocağı’nın tek sayısı 43. dakikada Hikmet Çelikel’den geldi. Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 27 yaparken, Türk Ocağı 3 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Türk Ocağı, Pera Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

