MTG gençleri de şampiyonluk için gün sayıyor

Aksa Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü'nün 11. şampiyonluğunu kazanmasından sonra A2 Takımı da Cuma günü şampiyonluk hazırlığı yapıyor.

A takım gibi 11.lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı yeşilli gençler Cihangir'i mağlup etmesi durumunda hedefe varacak.

Geçtiğimiz sezon play-off sonunda şampiyonluğa ulaşan MTG gençleri bu sezon müthiş istatistiğe sahip.

26 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 173 GOL

Kamil Arifoğlu'nun teknik direktörlüğünde bu sezon yenilgisiz yoluna devam eden MTG A2 Takımı A takıma genç isimler kazandırması yanında çıktığı 27 maçın 26'sını kazandı, Baf Ülkü Yurdu ile berabere kaldı. Rakip filelere 173 gol bırakan gençler maç başına 6,5 gol ortalamasıyla oynuyor. Kalesinde sadece 11 gol gören MTG A2 takımında Baran Derin kaydettiği 45 golle AKSA A2 Süper Lig gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

22 Nisan Cuma günü MTG'nin şampiyonluk şöleni gecesinde kupayı almayı hedefleyen A2 takımının karşılaşması saat 16.00'da Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda başlayacak.

Şampiyonluğa ulaşılması durumunda da kupa töreni A takım maçı sonrası saat 22.00'de yapılacak.

