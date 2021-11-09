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MTG'de sakatlık kabusuna bir yenisi eklendi

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MTG'de sakatlık kabusuna bir yenisi eklendi
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Mağusa Türk Gücü'nde sezon başından bu yana süren sakatlıklara bir yenisi daha eklendi.
Mağusa Türk Gücü defans futbolcularından Yusuf Beyazi de kötü bir sakatlık geçirdi.
Diz çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Yusuf Beyazi sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Talihsizliklerle başladığım bu sezona bir yenisi da eklendi. Pazar günü oynanan Türk Ocağı maçının 52. dakikasında sağ ön capraz bağlarım kopmuştur. Hayatın bize sunduğu güzellikler olduğu gibi acı günlerde olacaktır. Önemli olan bunları aşmak ve aşacağım. Çünkü karakterim bunu gerektirir. Bir an önce tedavi sürecine başlayıp oyuna dönmek için var gücümle çalışacağım.
 
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