Mormenekşe camiası kenetlendi

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe'de Metin Menekşeli başkanlığındaki yönetim kurulu dayanışma gecesi düzenledi.

Emir'in yeri restorantta düzenlenen geceye bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kulüp başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Geceye katılanlar sanatçı Kader Ateş'in şarkıları ile coşkulu anlar yaşarlarken en fazla katkıyı Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ile kulübün eski futbolcularından Ayhan Sertaç yaptı.

