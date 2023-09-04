Miracle Karşıyaka Diatta ile imzaladı

Aksa Süper Lig temsilcisi Miracle Karşıyaka Perşembe akşamı adaya getirdiği yabancı oyuncu Assane Diatta ile anlaşma sağladı. Edwin’in sakatlığı nedeniyle ülkesine gidişi sonrasında Teknik direktör Caner Oshan’ın raporu doğrultusunda adaya getirilen Assane Diatta teknik heyetten olumlu rapor aldı. Yabancı oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan süper lig temsilcisi Diatta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.