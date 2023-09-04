Miracle Karşıyaka Diatta ile imzaladı

Aksa Süper Lig temsilcisi Miracle Karşıyaka Perşembe akşamı adaya getirdiği yabancı oyuncu Assane Diatta ile anlaşma sağladı. Edwin’in sakatlığı nedeniyle ülkesine gidişi sonrasında Teknik direktör Caner Oshan’ın raporu doğrultusunda adaya getirilen Assane Diatta teknik heyetten olumlu rapor aldı. Yabancı oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan süper lig temsilcisi Diatta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

