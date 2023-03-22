Masterlerde dev turnuva pazartesi başlıyor

2 ayrı grupta toplam 10 takımın yer alacağı turnuvada grup maçları sonrasında gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final oynayacak

Efsane Masterleri tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Erhun Erkmen ve deprem şehitleri turnuvası, 27 Mart Pazartesi günü oynanacak maçla başlayacak.

2 ayrı grupta toplam 10 takımın yer alacağı turnuvada grup maçları sonrasında gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final oynayacak. Turnuva final maçının ardından tamamlanacak.

Organizasyon komitesi Başkanı Remzi Bütün, ülke futboluna isimleri ile mal olmuş birçok yıldızın bu turnuvada yer alacağını, maçların çok çekişmeli geçeceğini belirterek, herkesi turnuvaya davet etti.

Maçların Ortaköy Stadı ve Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacağını ifade eden Bütün, tüm takımlara başarılı ve centilmence bir turnuva geçirmeleri temennisinde bulundu.

AÇILIŞI GÖNYELİ-MARMARA MASTERLERİ YAPACAK

Turnuvada A Grubu’nda Gönyeli, Marmara, Güzelyurt, Yenicami ve Girne Masterleri yer alırken, B Grubu’nda Lapta, Efsane, Alayköy, Alsancak ve Göçmenköy Masterleri bulunuyor.

Turnuvanın açılış maçı 27 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Gönyeli ile Marmara masterleri arasında oynanacak. Ortaköy Stadı’ndaki bu maçta Gönyeli/Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun da forma giymesi bekleniyor.

