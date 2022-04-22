Mağusa’da puanlar paylaşıldı

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Berk Bağrıkara, İbrahim Katmer
Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Halil, Lawrence, Bünyamin, Mehmet Gürlü, Uğur, Ünal, Sadık, Emre Özsin, Şenol, Pote.
Cihangir: Mehmet, Nurettin, Zihni, Hakan, Erol, Berkem, Tacettin, Barkın, Berhan, Muhittin, Mishali
Goller: Dk. 63 Pote, Dk. 25 Barkın
Aksa Süper Lig’in 28. Haftasının açılış maçında şampiyon Mağusa Türk Gücü ile Cihangir karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Cihangir takımı 25. dakikada Barkın’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.
İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Mağusa Türk Gücü golcüsü Micheal Pote’nin 63. Dakikada attığı golle skor 1 -1 oldu.
Geriye kalan dakikalarda karşılıklı ataklar başka gol getirmeyince maç 1-1’lik skorla tamamlandı.
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