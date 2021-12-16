Leymosun derbisi Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Futbolumuzun en önemli derbisi olan bu akşamki Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği derbisini Osman Özpaşa yönetecek.
14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 Aralık Cuma, Saat 18:00
Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
18 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
Girne Halk Evi – Cihangir, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Küçük Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Evren Karademir
Mesarya – Merit Alsancak Yeşilova, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Zekai Töre
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