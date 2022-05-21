Kupa finali provasında kazanan Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Kupa finalinin provası niteliğindeki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın iki finalisti olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve kupa finalinin provası niteliğindeki maçta kazanan 2-1'lik skorla Yiğido oldu.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Jorge Felix ve 63'te Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Miguel Cardoso ile bulduğu gol zorlu Sivas deplasmanından puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Sivasspor sezonu 54, Kayserispor ise 47 puanda tamamladı.