banner913
banner932
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
34 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
27 0
 
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
33 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
51 0
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
19 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
30 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
banner964

KTTF ihale süreçlerini 25 Ağustos'a uzattı

banner476

banner825
KTTF ihale süreçlerini 25 Ağustos'a uzattı
banner971

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), "Süper Lig ve 1.Lig İsim Sponsorluğu" ve "Hakem Forması Sponsorluğu" ihale süreçlerinin 25 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada "Naklen Yayın Sponsorluğu" için de ihale sürecinin bugünden itibaren başladığı ve 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar teklif kabul edileceği belirtildi.

KTFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Daha önce YÖNETİM KURULU KARARLARI | 03.08.2023 başlığı ile duyurulan ve 18 Ağustos 2023 tarihinde sona ereceği belirtilen "Süper Lig ve 1.Lig İsim Sponsorluğu" ile "Hakem Forması Sponsorluğu" ihale süreçleri 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Ayrıca bu tarihten itibaren "Naklen Yayın Sponsorluğu" ihalesi için 25 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar teklif kabul edilecektir. Yapılacak olan tüm teklifler kapalı zarf usulüne göre yapılacaktır."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.