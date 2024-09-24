KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de başlıyor

Gönyeli Halı sahasında 2 Ekim 2024 Çarşamba günü başlayacak olanOmaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 5 takım mücadele edecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor. Gönyeli Halı sahasında 2 Ekim 2024 Çarşamba günü başlayacak olan turnuvada 5 kurumda medya çalışanları mücadele edecek.

KTSYD OMAÇ BAŞAT FUTBOL TURNUVASI 2024 (GÖNYELİ HALI SAHAS))

TAKIMLAR

1-Bağımsız

2-BRTK

3-GELENGÜL

4-TRİBÜN

5-YENİDÜZEN

MAÇLARIN PRORGAMI ŞÖYLE:

1.MAÇLAR (2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-YENİDÜZEN

SAAT 19.00 BAĞIMSIZ-TRİBÜN

SAAT 20.00 BRTK-GELENGÜL

2.MAÇLAR (9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-TRİBUN

SAAT 19.00 YENİDÜZEN-GELENGÜL

SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-BRT

3.MAÇLAR (16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-GELENGÜL

SAAT 19.00 TRİBÜN-BRTK

SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-YENİDÜZEN

4.MAÇLAR (23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

BAY-BRTK

SAAT 19.00 GELENGÜL-BAĞIMSIZ

SAAT 20.00 TRİBÜN-YENİDÜZEN

5.MAÇLAR (31 EKİM 2024 PERŞEMBE)

BAY-BAGIMSIZ

SAAT 19.00 BRTK-YENİDÜZEN

SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN

6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA YARI FİNALLER

SAAT 19.00 1X3

SAAT 20.00 2X4

13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA FİNAL

SAAT 19.00

