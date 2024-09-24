KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor. Gönyeli Halı sahasında 2 Ekim 2024 Çarşamba günü başlayacak olan turnuvada 5 kurumda medya çalışanları mücadele edecek.
KTSYD OMAÇ BAŞAT FUTBOL TURNUVASI 2024 (GÖNYELİ HALI SAHAS))
TAKIMLAR
1-Bağımsız
2-BRTK
3-GELENGÜL
4-TRİBÜN
5-YENİDÜZEN
MAÇLARIN PRORGAMI ŞÖYLE:
1.MAÇLAR (2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)
BAY-YENİDÜZEN
SAAT 19.00 BAĞIMSIZ-TRİBÜN
SAAT 20.00 BRTK-GELENGÜL
2.MAÇLAR (9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)
BAY-TRİBUN
SAAT 19.00 YENİDÜZEN-GELENGÜL
SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-BRT
3.MAÇLAR (16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)
BAY-GELENGÜL
SAAT 19.00 TRİBÜN-BRTK
SAAT 20.00 BAĞIMSIZ-YENİDÜZEN
4.MAÇLAR (23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)
BAY-BRTK
SAAT 19.00 GELENGÜL-BAĞIMSIZ
SAAT 20.00 TRİBÜN-YENİDÜZEN
5.MAÇLAR (31 EKİM 2024 PERŞEMBE)
BAY-BAGIMSIZ
SAAT 19.00 BRTK-YENİDÜZEN
SAAT 20.00 GELENGÜL-TRİBÜN
6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA YARI FİNALLER
SAAT 19.00 1X3
SAAT 20.00 2X4
13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA FİNAL
SAAT 19.00
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.