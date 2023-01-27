Kozanköy, Tarazi’yle anlaşma imzaladı

İktisatbankası BTM İkinci Ligin batı bölgesi kulüplerinden Kozanköy’de takımın başına getirilen teknik direktör HişamTarazi, başkan Ayşe Hızlıer ile el sıkışarak resmi imzayı attı.

Kozanköy Spor Kulübünden HişamTarazi ile sözleşme imzalanması ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“2022-2023 sezonu kapsamında takımımızı, tecrübeli ve başarılı teknik direktör HişamTarazi’ye emanet ediyoruz.

Kariyerinde sayısız başarılara imza atan, son olarak 2021-2022 Sezonu BTM2.Lig’de şampiyonluk yaşayan teknik direktörümüzün Kozanköy camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

