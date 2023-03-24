KKTFAD 2.Devrenin ilk başarılı antrenörleri belirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde ikinci devrenin başlamasıyla birlikte geride kalan 4 haftalık (Mart) periyotta takımlarında ikinci devrenin ilk başarılı antrenörlerini belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig, 1.lig A2 süper lig, a2 1.ligden 17-18-19-20.haftada başarılı olan antrenörler, Asbuzu U16 liginde ise 6 grupta ikinci devreyi lider tamamlayan antrenörler belirlenerek başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

13 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 5 ligde 13 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Cihangir, Aksa 1.ligde Yeniboğaziçi, Aksa A2 süper ligde Türk Ocağı, Aksa A2 1.ligde Yeniboğaziçi, Asbuzu U16 Ligi 2.Grup, Küçük Kaymaklı, 5.Grup Yonpaş Dumlupınar, 6.Grup Pera Larnaka Gençler Birliği takımlarında görev yapan toplam 13 antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

TOPLU ÖDÜLLER VERİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle ayın başarılı antrenörleri ödül törenin ertelenmesinden sonra 4. Ve 5.ayın başarılı antrenörlere ödülleri hep birlikte verilecek. 4.ayda toplam 34 teknik adam, 5.ayda ise 13 teknik adam olmak üzere toplamda 47 teknik direktör ve antrenörler ödül alacak.

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörler, 30 Mart Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ödül töreninde ödüllerini alacak.

Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

Aksa 1.Lig

Yeniboğaziçi

Teknik direktör Kılıçali Kahraman, kaleci antrenörü Ersoy Saydağ.

Aksa A2 Süper Lig

Türk Ocağı

Antrenör Mehmet Demir, Sabri Sünetçioğlu.

Aksa A2 1.Lig

Yeniboğaziçi

Antrenör Halil Erdoğuş.

Asbuzu U16 Ligi 2.Grup

Küçük Kaymaklı

Antrenör Salim Tayançlı.

Asbuzu U16 Ligi 5.Grup

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Mehmet Emin Zaim.

Asbuzu U16 Ligi 6.Grup

Pera Larnaka Gençler Birliği

Antrenör Erdinç Kırmızı, antrenör Doğuş Civisilli.

