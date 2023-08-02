Kasım’dan Geçitkale Kulübü’ne tam destek

Birinci Ligin yeni takımlarından Geçitkale Kulübü yönetimi, Geçitkale-Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım’a yaptığı ziyarette kulübün 1. Lig’de kalıcı olması için tam destek sözü aldı

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale bucağınınBTM 1. Lig şampiyonu futbol takımı Geçitkale Günay Spor kulübü başkanı ve Geçitkale – Serdarlı Belediyesi meclis üyesi Ahmet Kadı ve Asbaşkan Fehim Küçükile yönetim kurulu üyeleri,Belediye Başkanı Halil Kasım’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Geçitkale Günay Spor Kulübü’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’a plaket takdiminde bulunuldu.

Belediye Başkanı Halil Kasım bu nazik davranışlarından dolayı başkan ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileterek bu yıl birinci ligde mücadele edecek olan Geçitkale Günay Spor Kulübüne başarı dileklerinde bulundu.

Kasım;maddi ve manevi her konuda Geçitkalekulübünün yanlarında olduklarını bir kez daha vurgulayarak birinci ligde kalıcı bir takım yaratmak için kolları sıvadıklarını da belirtti.



